Спикер Госдумы РФ: Осенью в российской политике возможно "обострение"

Об этом говорится в публикации спикера Госдумы РФ в "Российской газете", передает "Украинская правда".

"Август только начался, но его события не зря имеют запах глубокой политической осени. Судя по всему, обострение готовится", - заявил Нарышкин, добавив, что обострение это "не первое из целого ряда, которые уже случились".

Нарышкин привел примеры из истории, когда в августе "случались вторжения, вооруженные конфликты на границах и другие "рукотворные" события". Спикер Госдумы вспомнил о начале Первой мировой войны, которая началась "с убийства эрцгерцога Франца Фердинанда и сначала локального конфликта между Сербией и Австро-Венгрией", советско-японский конфликт в 1938 году, ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, а также вооруженные конфликты в Дагестане, Южной Осетии и Абхазии 2008 года.

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При этом спикер Госдумы вспомнил о голосовании в Совбезе ООН по созданию международного трибунала по катастрофе малайзийского MH17.

"Российское вето по сути спасло репутацию Совбеза - решение такого трибунала было бы заведомо ложным и неправосудным", - заявил Нарышкин.

По его мнению, "главный организатор" - США - "на этом не успокоится", и будут навязывать обсуждение в других форматах, даже если они не будут обязательны для выполнения.

По словам Нарышкина, вокруг катастрофы Боинга Штатам нужен резонанс, а в расследование причин катастрофы "давно вброшена сфабрикованная ими же версия".

Спикер Госдумы РФ выразил мнение, что международный трибунал все-таки состоится, но "совсем по другому поводу".

"Когда-нибудь действительно объективный и профессиональный суд учтет все факты", - подытожил Нарышкин.

Как ранее сообщал УНИАН, руководство России и боевики "ДНР" и "ЛНР", вероятнее всего, пойдут на обострение военных действий на Донбассе уже в августе текущего года, говорится в отчете американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor.