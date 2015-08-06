Разведка США озвучила причины обострения Россией ситуации на Донбассе в августе

Об этом говорится в отчете американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor, передает "Апостроф".

Эксперты из США назвали три фактора возможной активизации боевых действий и большего, чем сейчас, противостояния.

"Один из них — наступление более жаркой погоды в августе, что сгладит логистические и транспортные барьеры, с которыми войска сталкиваются зимой и весной. Это облегчит ведение боевых действий", — отмечается в документе.

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Второй фактор, по данным частной разведки США, - "споры относительно конституционной реформы в Украине". По словам аналитиков, боевики "заявляют, что меры по децентрализации, предпринимаемые правительством Украины, не соответствуют Минским соглашениям, а руководство Донецкой и Луганской сепаратистских "республик" намеревается провести выборы в октябре и ноябре, чего Киев категорически не приемлет".

"Еще одной проблемой является недовольство России ввиду санкций, которые США усилили, а европейцы продлили до конца года. Ввиду растущей угрозы со стороны Запада (в том числе, в связи с размещением войск НАТО в Восточной Европе — Ред.) Москва может не видеть причин для того, чтобы не нагнетать конфликт", — говорится в отчете.