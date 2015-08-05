Трибунал по малайзийскому Boeing MH17 станет неформальной темой на АСЕАН - СМИ

Об этом сообщает российское издание «Известия» со ссылкой на собственные источники.

Одной из основных тем министерских встреч АСЕАН и Восточноазиатского саммита станет вопрос о трибунале по катастрофе малайзийского Boeing MH17 над территорией Украины.

По информации издания, в Куала-Лумпуре США попытаются убедить участников саммита АСЕАН поддержать идею трибунала.

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Ранее УНИАН сообщал, что Россия на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций применила вето на резолюцию по созданию международного трибунала в расследовании по факту сбивания самолета Малайзийских авиалиний "Боинг-777" рейса MH17 над территорией Украины 17 июля 2014 года и гибели 298 человек.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) - политическая, экономическая и культурная региональная межправительственная организация стран, расположенных в Юго-Восточной Азии. АСЕАН была образована 8 августа 1967 г. в Бангкоке одновременно с подписанием «Декларации АСЕАН», более известной как «Бангкокская декларация». Договорное оформление АСЕАН произошло лишь в 1976 году путем подписания на острове Бали договора о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии и Декларации согласия АСЕАН.

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Высшим органом АСЕАН является саммит лидеров (глав государств и правительств) стран-членов, который, начиная с 2001 г., проходит ежегодно.