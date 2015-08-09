В сети появились фото с места ДТП в Румынии, в котором погибли двое украинцев

В результате масштабного ДТП с автобусом с украинскими отдыхающими в Румынии пострадал 41 человек, два человека погибли.

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Всего в салоне было 22 несовершеннолетних ребенка. Погибли два человека, среди них - 17-летняя девушка.

Среди пострадавших – двое детей, один из них в коме.