В сети появились фото с места ДТП в Румынии, в котором погибли двое украинцев

12:13, 09 августа 2015
Мир
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СМИ Румынии опубликовали фотографии, сделанные на месте смертельной аварии, в которую в ночь на 9 августа попал автобус с отдыхающими из Украины.

В результате масштабного ДТП с автобусом с украинскими отдыхающими в Румынии пострадал 41 человек, два человека погибли.

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Всего в салоне было 22 несовершеннолетних ребенка. Погибли два человека, среди них - 17-летняя девушка.

Среди пострадавших – двое детей, один из них в коме.

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