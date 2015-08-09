В сети появились фото с места ДТП в Румынии, в котором погибли двое украинцев
12:13, 09 августа 2015Мир
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СМИ Румынии опубликовали фотографии, сделанные на месте смертельной аварии, в которую в ночь на 9 августа попал автобус с отдыхающими из Украины.
В результате масштабного ДТП с автобусом с украинскими отдыхающими в Румынии пострадал 41 человек, два человека погибли.
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Всего в салоне было 22 несовершеннолетних ребенка. Погибли два человека, среди них - 17-летняя девушка.
Среди пострадавших – двое детей, один из них в коме.
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