В результате ДТП с украинцами в Румынии пострадал 41 человек, два погибли

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на румынский канал digi24.

По информации журналистов, автобус с 53 украинскими туристами перевернулся по пути в Бухарест.

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Всего в салоне было 22 несовершеннолетних ребенка. Погибли два человека, среди них - 17-летняя девушка.

Среди пострадавших – двое детей, один из них в коме.

Как ранее сообщал УНИАН, в Румынии автобус с украинцами попал в ДТП. Данную информацию подтвердили и в украинском МИД, однако детали не раскрывали.