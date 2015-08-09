В результате ДТП с украинцами в Румынии пострадал 41 человек, два погибли
10:44, 09 августа 2015Мир
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В результате масштабного ДТП с автобусом с украинскими отдыхающими в Румынии пострадал 41 человек, два человека погибли.
ДТП в Румынии / erve.ua
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на румынский канал digi24.
По информации журналистов, автобус с 53 украинскими туристами перевернулся по пути в Бухарест.
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Всего в салоне было 22 несовершеннолетних ребенка. Погибли два человека, среди них - 17-летняя девушка.
Среди пострадавших – двое детей, один из них в коме.
Как ранее сообщал УНИАН, в Румынии автобус с украинцами попал в ДТП. Данную информацию подтвердили и в украинском МИД, однако детали не раскрывали.
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