Один из фигурантов дела об убийстве Немцова признался под пытками - СМИ

Как следует из направленного председателю СКР Александру Бастрыкину заявления Анзора Губашева, его задержали днем 6 марта на выезде из села Вознесенского в Ингушетии, передает "КоммерсантЪ".

Заявитель ехал вместе с братом Шадидом (он также обвиняется по уголовному делу об убийстве) и еще двумя приятелями, когда их автомобили остановили вооруженные люди в черных масках.

Задержание, по словам Анзора Губашева, проходило в безлюдном месте: автоматчики положили его и брата на асфальт лицом вниз, избили, надели им на головы шапочки-маски, а на руки наручники и куда-то повезли.

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Он предполагает, что был доставлен на какой-то объект, расположенный во Владикавказе. В нем Губашев, по его словам, провел сутки. За это время, как уверяет обвиняемый, его "расстреливали" холостыми выстрелами, били током и обещали распилить "болгаркой".

"Я был шокирован и охвачен страхом за свою жизнь и здоровье",— написал председателю СКР Губашев-старший.

Только вечером следующего дня задержанного, по его словам, посадили в самолет и доставили в Москву, на допрос к следователю ГСУ СКР, занимающемуся расследованием уголовного дела об убийстве Бориса Немцова.

Затем были арест в Басманном райсуде и помещение в СИЗО, однако сообщить следователю, врачам изолятора или судье о якобы оказанном на него незаконном воздействии Анзор Губашев, по его словам, побоялся, опасаясь новых проблем. Пожаловаться он решился лишь после того, как у него появился нанятый родственниками адвокат вместо защитника-назначенца.

С аналогичными заявлениями ранее выступили предполагаемые киллер Заур Дадаев и его пособник Темирлан Эскерханов. Между тем, благодаря показаниям этих троих, следствию удалось реконструировать картину преступления и получить информацию о его вероятных заказчиках, однако сегодня обвиняемые утверждают, что оговорили себя и остальных под пытками.