СМИ: Возможных заказчиков убийства Немцова объявили в оперативный розыск

Боец батальона "Север" Руслан Геремеев и его знакомый Руслан Мухудинов, которыми СК РФ интересуется в связи с расследованием убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова, объявлены в оперативный розыск.

Как сообщил "Росбалту" источник в правоохранительных органах, сотрудники МВД и ФСБ РФ, которые осуществляют сопровождение по делу об убийстве Немцова, на данный момент так и не смогли установить местонахождение Геремеева и Мухудинова. В связи с этим данных фигурантов дела объявили в оперативный розыск.

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"Если до окончания расследования их не удастся допросить, они будут объявлены уже не в оперативный, а федеральный розыск, материалы в отношении них выделят в отдельное производство", — рассказал источник в правоохранительных органах.

Как пишет ТСН, Геремеев и Мухудинов пока являются в материалах дела главными претендентами на роль "заказчиков" убийства Немцова (официально они в деле пока значатся как "неустановленные лица"). По версии следствия, они действовали из религиозных соображений и желали отомстить Немцову за поддержку карикатуристов из французского журнала "Charlie Ebdo".