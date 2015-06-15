Новый поворот в деле Немцова: Дадаев на момент убийства был действующим чеченским офицером

Об этом пишет Коммерсант.

Соответственно, может измениться и подсудность дела — не исключено, что оценивать процессуальные действия следствия и его результаты придется военному суду.

По этой причине могут быть перенесены и назначенные на сегодня в Мосгорсуде процессы по обжалованию избранных ранее фигурантам мер пресечения — если защита заявит ходатайства о нарушении подсудности.

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По данным издания, собирая материалы о своем подзащитном Зауре Дадаеве, его адвокаты обратились с запросом в расположенный в Грозном полк внутренних войск "Северный" (в/ч N4156), в котором ранее служил обвиняемый.

Из полученного на днях ответа следует, что в момент убийства Немцова — поздно вечером 27 февраля 2015 года — обвиняемый Дадаев являлся штатным офицером полка.

Как сообщает руководство "Севера", заместитель командира специального моторизированного батальона лейтенант Дадаев прослужил в полку чуть менее девяти лет, при этом его воинский стаж в так называемом льготном исчислении составляет 13 лет и 8 месяцев. Из чего можно сделать вывод, что Заур Дадаев почти весь срок службы находился в зоне боевых действий и участвовал в них.

Накануне Нового года лейтенант подал командованию части рапорт об увольнении в запас по собственному желанию, однако перед этим пожелал отгулять полагающийся ему очередной отпуск.

В отпуске господин Дадаев находился весь февраль, и только в последний день месяца командующий войсками Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД РФ генерал-полковник Евгений Внуков издал приказ N9 "По личному составу", предписывающий командиру полка "Северный" полковнику Алибеку Делимханову уволить лейтенанта Дадаева в запас. Отметим, что и 28 февраля — на следующий после убийства день — Заур Дадаев формально числился военнослужащим.

Лишь с 1 марта полковник Делимханов своим предписанием N32 исключил его из списков личного состава части и снял со всех видов довольствия. В этот же день лейтенант Дадаев, как следует из ответа его командиров, сдал служебные дела и официально освободил должность.

При увольнении офицеру было выплачено выходное пособие в размере трех должностных окладов, а его документы направлены в военкомат Малгобека (Ингушетия) для постановки на воинский учет по месту жительства.

Полученная из "Северного" информация, по данным "Ъ", может заметно повлиять на ход расследования громкого дела. До этого следствие считало всех пятерых обвиняемых официально не работающими, что подразумевало рассмотрение дела по существу в Мосгорсуде.