РФ милитаризирует Арктику, превращая ее в "заблокированную зону" - американский адмирал

Россия занимается милитаризацией Арктики, превращая ее в «заблокированную зону».

Такое заявление сделал в среду, 5 августа, командующий Береговой охраной США адмирал Пол Цукунфт, выступая в Национальном клубе прессы, передает ТАСС.

Адмирал отметил, что он постоянно участвует в продолжительных дискуссиях, посвященных Арктике, с начальником штаба ВМС США адмиралом Джонатаном Гринертом и другими начальниками штабов.

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На таких встречах, по словам Зукунфта, обсуждается создание многофункционального ледокола на модульной платформе. Зукунфт, говоря о будущем современных американских ледоколов, указал на возможность установки на них военных модулей "для защиты суверенитета США в арктических областях". "Именно это мы и обсуждаем. Вы знаете, если принимать во внимание растущие потребности, то тяжелому ледоколу придется не только колоть лед и поддерживать научные исследования. Ему придется выполнять многие функции", - пояснил он.

Ранее в МИД РФ заявили, что в арктическом регионе нет вызовов, которые предполагают силовые решения, но Россия готова реагировать на "новую ситуацию".