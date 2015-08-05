Россия объявила реорганизацию вооруженных сил стоимостью в $60 миллиардов - The Times

В Российской Федерации такой шаг объяснили угрозой ракетно-авиационных ударов НАТО, пишет "Украинская правда" со ссылкой на The Times.

"Под единым руководством будут объединены авиация, войска противовоздушной и противоракетной обороны, космические силы и средства Вооруженных сил", - заявил на днях министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, формирование новых аэрокосмических сил было вызвано ростом важности воздушных и космических компонентов в современной войне.

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Государственное российское телевидение объявило, что войска будут защищать Россию "от любых типов атак с воздуха или космоса и быстро на них отвечать".

Воздушно-космические войска будут вооружены ракетами С-400 класса "земля-воздух", способными уничтожать баллистические ракеты и самолеты в радиусе 400 километров.

Также они получат новые ракеты С-500, способные сбивать межконтинентальные ракеты на краю земной атмосферы.

Как сообщал УНИАН, ранее российский президент Владимир Путин заявил о начале программы модернизации российского военного арсенала.