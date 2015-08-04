Frankfurter Allgemeine: Россия предостерегает Америку от нападений на сирийскую армию

В своей статье «Россия предостерегает Америку от нападений на сирийскую армию», опубликованной на сайте немецкой газеты Frankfurter Allgemeine, Кристоф Эрхардт пишет о том, что в столице Катара Дохе, в понедельник встретились государственный секретарь США Джон Керри, министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр. На встрече речь шла, помимо прочего, о Сирии и борьбе с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ). Кроме того, В Дохе Керри пытался развеять опасения государств Персидского залива, вызванные соглашением в ядерном споре с Ираном.

После встречи Лавров потребовал положить конец иностранному вмешательству в Сирии.

Кроме того, сирийские стороны конфликта были «вынуждены провести переговоры», сказал Лавров. Москва и Дамаск, по-видимому, пытаются наладить новые контакты. На выходных переполох вызвали отчеты, согласно которым в июле высокопоставленный сотрудник разведки режима Ассада встретился с наследным принцем Саудовской Аравии и министром обороны Мухаммадом ибн Салман аль-Саудом. Встреча состоялась по инициативе России. В то время как Россия поддерживает режим в Дамаске, Эр-Рияд содействует исламистским повстанцам. Как сообщает ливанская газета "Аль-Акбар", координатор сирийской разведки Али Мамлюк ездил в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд. Мамлюк – ветеран разведки, который входит во внутреннее руководство режима Дамаска; тем не менее, его влияние не бесспорно. Мамлюк обвинил Саудовскую сторону в том, что она виновата в гражданской войне и является пособником катарского правительства. Министр обороны Саудовской Аравии, очевидно, выразил свое недовольство из-за близости правительства в Дамаске к Ирану.

Режим Ассада всегда пытался представить себя в качестве партнера в борьбе против фронта Нусра, сирийского ответвления Аль-Каиды, и ИГ.

Сирийский диктатор Башар аль-Ассад пытается воспользоваться озабоченностью арабских и западных правительств, а также руководства в Москве, из-за несокрушимой боеспособности ИГ. Дамаск сначала предоставил ИГ свободу действий, потому что джихадисты в течение длительного времени не атаковали войска режима, а только умеренных повстанцев. Но в последнее время это изменилось. Военное давление на сирийские власти возросло в последние месяцы. Войска Ассада потерпели неудачу на нескольких фронтах, не в последнюю очередь из-за исламистского повстанческого альянса под названием "Джаиш аль-Фатех". Ассад признал, что армии все больше не хватает солдат.

Между тем, пресс-секретарь президента США Барака Обамы в Вашингтоне предостерег Ассада, чтобы тот не атаковал повстанцев, обученных Америкой. Формирование боевиков, которые должно бороться только против ИГ, а не против режима Ассада, медленно продвигается. На сегодняшний день, менее чем 60 бойцов прошли программу обучения и вернулись в Сирию. На прошлой неделе, на севере Сирии на боевиков напали бойцы фронта Нусра. Несколько бойцов были убиты или захвачены в плен. Если Ассад нападет на боевиков, Вашингтон готов к "дополнительным шагам", сказал представитель Обамы. Лавров подверг критике высказывания в Дохе, назвав их контрпродуктивными, и предупредил о последствиях нападения на сирийскую армию.