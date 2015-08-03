Мигранты снова штурмовали тоннель под Ла-Маншем

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на французское издание Le Figaro.

В частности, около тысячи мигрантов были перехвачены стражами порядка вблизи тоннеля, еще 700 - уже внутри.

В то же время, как отмечает издание, мигранты вели себя агрессивно и бросали в французских полицейских камнями.

Читайте такжеСотни нелегалов вновь штурмовали тоннель под Ла-Маншем (видео)Как следствие, один полицейский получил ранения головы и был госпитализирован.

Нарушитель - выходец из Судана - был арестован на месте.

Как сообщалось, в течение последних нескольких месяцев попытки мигрантов попасть в Великобританию через тоннель под Ла-Маншем усилились.

Последняя такая попытка была предпринята в ночь на воскресенье, когда около 400 мигрантов пытались прорваться к Евротоннелю.