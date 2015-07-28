Заседание НАТО по Турции: союзники осудили теракты в стране, Анкара о военной помощи не просила

Союзники по НАТО обсудили ситуацию в сфере безопасности Турции и заявили о своей солидарности, осудив террористические атаки против страны.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после завершения консультаций, которые состоялись сегодня в Брюсселе по просьбе Турции в соответствии со статьей 4 Вашингтонского договора.

«Мы обсудили серьезность ситуации, которая сложилась после недавних террористических атак в Турции, а также заслушали от представителя Турции о предпринимаемых мерах. Все союзники солидарны с Турцией. Мы решительно осуждаем террористические атаки и выражаем наши соболезнования правительству Турции и семьям погибших в Суруче и во время других нападений на полицию и военных. Терроризм является прямой угрозой безопасности стран НАТО, международной стабильности и процветанию», - заявил он.

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Столтенберг также сообщил, что Турция о дополнительном военном присутствии НАТО не просила. «Турция имеет способные вооруженные силы - это вторая самая большая армия среди союзников», - добавил генсек.

По его словам, Альянс продолжит следить за развитием событий «на Юго-Восточной границе НАТО очень внимательно».

Как сообщалось, 20 июля в культурном центре турецкого города Суруч на границе с Сирией произошел теракт. Погибли 32 человека, еще около 100 получили ранения.