НАТО созывает экстренное заседание по запросу Турции

Об этом указано на сайте Альянса, передает Украинская Правда.

"Североатлантический Совет, который включает в себя послов всех 28 стран-членов НАТО, встретится 28 июля, отвечая на требование Турции провести консультации в соответствии со ст. 4 Вашингтонского договора об учреждении НАТО", - говорится в сообщении.

Ранее Турция попросила созвать заседание Североатлантического Совета в связи с терактами, которые произошли в этой стране.

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Как сообщал УНИАН ранее, правительство Турции подтвердил нанесение авиаударов турецких ВВС по позициям боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в Северном Ираке.