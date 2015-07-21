Теракт в Турции: число жертв достигло 32 человек, еще девять находятся в критическом состоянии

Об этом сообщил лидер прокурдской Народно-демократической партии Селяхаттин Демирташ, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Hurriyet Daily News.

В свою очередь премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил агентству Anadolu, что более 100 человек были ранены в результате нападения, сейчас девять из них находятся в критическом состоянии в больнице.

По словам лидера Народно-демократической партии, политическая сила примет дополнительные меры безопасности в своих партийных зданиях.

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Сегодня власти Турции заявили о намерении усилить охрану границы с Сирией после теракта в культурном центре города Суруч.

Как сообщал УНИАН, в результате террористической атаки в уезде Суруч провинции Шанлыурфа около 100 человек получили ранения. Взрывное устройство было приведено в действие у входа в здание культурного центра Амара, в котором проживает около 300 человек, представителей Федерации молодежных сообществ социалистов. В связи с этим большая часть пострадавших и погибших - это члены Федерации.

Бомбу, вероятно, мог привести в действие смертник из числа боевиков террористической группировки "Исламское государство".