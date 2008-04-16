Генсек НАТО обеспокоен действиями России на Кавказе
22:11, 16 апреля 2008Мир
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Грузия называет их "аннекисей"
|Яап де Хооп СХЕФФЕР
"Я глубоко озабочен действиями, которые предпринимает Россия, чтобы установить правовые отношения с грузинскими регионами Абхазией и Осетией. Действия России подрывают суверенность Грузии", - заявил Я.СХЕФФЕР.
Заявление Генсека НАТО последовало после того, как президент РФ Владимир ПУТИН в среду поручил правительству разработать меры по оказанию предметной помощи населению непризнанных республик. Правительству поручено взаимодействовать с фактическими органами власти Абхазии и Южной Осетии.
Министр иностранных дел Грузии Давид БАКРАДЗЕ расценил шаги России в отношении непризнанных республик Абхазия и Южная Осетия как "попытку легализации аннексии" грузинских территорий.
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