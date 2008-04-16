Генсек НАТО обеспокоен действиями России на Кавказе

Генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР выражает "глубокое беспокойство" из-за намерения России расширять сотрудничество с непризнанными республиками Абхазией и Южной Осетией, сообщает агентство «Рейтер».

"Я глубоко озабочен действиями, которые предпринимает Россия, чтобы установить правовые отношения с грузинскими регионами Абхазией и Осетией. Действия России подрывают суверенность Грузии", - заявил Я.СХЕФФЕР.

Заявление Генсека НАТО последовало после того, как президент РФ Владимир ПУТИН в среду поручил правительству разработать меры по оказанию предметной помощи населению непризнанных республик. Правительству поручено взаимодействовать с фактическими органами власти Абхазии и Южной Осетии.

Министр иностранных дел Грузии Давид БАКРАДЗЕ расценил шаги России в отношении непризнанных республик Абхазия и Южная Осетия как "попытку легализации аннексии" грузинских территорий.