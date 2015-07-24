ВВС: Россия использует рабский труд десятков тысяч граждан Северной Кореи

Об этом свидетельствует эксклюзивный репортаж Стивена Сакура для программы HARDtalk британской вещательной корпорации BBC, передает "Новое время".

В сюжете ВВС показана стройплощадка во Владивостоке, на которой работают граждане Северной Кореи. Также выяснилось, что десятки тысяч "гастарбайтеров" из КНДР работают на различных объектах Российской Федерации, в основном на стройках Дальнего Востока.

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Журналист отметил, что правозащитники называют данную форму труда рабской. Но лидер Северной Кореи Ким Чен ЫН все равно недавно отдал команду увеличить число таких рабочих групп. При этом в прошлом году вождь КНДР позволил главам госкомпаний управлять ими, как бизнесом.

Стоит подчеркнуть, что министр экономического развития России Алексей Улюкаев, отвечая на запрос ВВС об условиях использовании труда рабочих из Северной Кореи на Дальнем Востоке, заявил, что вряд ли страна станет прекращать связи с экономическими и политическими структурами КНДР.

Ранее УНИАН сообщал, что Россия может сдать Северной Корее в аренду 15 тыс. га земель на Дальнем Востоке.