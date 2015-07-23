Ядерное соглашение с Ираном вывело на улицы Нью-Йорка тысячи протестующих (фото, видео)
10:55, 23 июля 2015Мир
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Порядка 10 тысяч человек, в основном сторонников позиции Израиля, вышли на протест и требовали "разорвать соглашение", а также призывали Конгресс США голосовать против ядерной сделки с Ираном.
REUTERS
Об этом сообщает The Guardian.
В среду вечером толпа протестующих выкрикивала "Разорвите соглашение!".
Хотя организаторы уверяли, что в демонстрации берут участие американцы всех вероисповеданий и политических убеждений, на самом деле большинство из них были сторонниками позиции Израиля.
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Ранее сообщалось, что произраильские конгрессмены США начали кампанию против сделки с Ираном.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков достигли в Вене соглашения по ядерной проблеме. Взамен санкции в отношении Тегерана будут смягчены.
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