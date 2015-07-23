Ядерное соглашение с Ираном вывело на улицы Нью-Йорка тысячи протестующих (фото, видео)

Об этом сообщает The Guardian.

В среду вечером толпа протестующих выкрикивала "Разорвите соглашение!".

Хотя организаторы уверяли, что в демонстрации берут участие американцы всех вероисповеданий и политических убеждений, на самом деле большинство из них были сторонниками позиции Израиля.

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Ранее сообщалось, что произраильские конгрессмены США начали кампанию против сделки с Ираном.

Иран и "шестерка" международных переговорщиков достигли в Вене соглашения по ядерной проблеме. Взамен санкции в отношении Тегерана будут смягчены.