ДТП в России: один автобус упал в пропасть, другой столкнулся с грузовиком (фото)
08:41, 22 июля 2015Мир
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В России со вчерашнего вечера прозошли два масштабных ДТП с участием пассажирских автобусов: в Веденском районе Чечни упал в пропасть микроавтобус, а под Красноярском автобус столкнулся с грузовиком.
Автобус столкнулся с грузовиком / ЧП Красноярск
Как сообщает МВД РФ по Красноярскому краю, столкновения автобуса с грузовиком произошло сегодня утром в Козульском районе.
В рейсовом автобусе «Красноярск-Шарыпово», по предварительной информации, находились 43 пассажира, среди них 3 ребенка. По уточненным данным, в результате аварии 28 человек пострадали, 11 погибли, в том числе 2 водителя грузового автомобиля, который после столкновения загорелся.
Также, по сообщениям российских СМИ, вчера вечером микроавтобус с людьми упал в пропасть в Веденском районе Чечни.
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Как пишет ТАСС со ссылкой на источник, погибли 11 человек, еще несколько получили ранения.
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