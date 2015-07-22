ДТП в России: один автобус упал в пропасть, другой столкнулся с грузовиком (фото)

Как сообщает МВД РФ по Красноярскому краю, столкновения автобуса с грузовиком произошло сегодня утром в Козульском районе.

В рейсовом автобусе «Красноярск-Шарыпово», по предварительной информации, находились 43 пассажира, среди них 3 ребенка. По уточненным данным, в результате аварии 28 человек пострадали, 11 погибли, в том числе 2 водителя грузового автомобиля, который после столкновения загорелся.

Также, по сообщениям российских СМИ, вчера вечером микроавтобус с людьми упал в пропасть в Веденском районе Чечни.

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Как пишет ТАСС со ссылкой на источник, погибли 11 человек, еще несколько получили ранения.