Генсек НАТО: соглашение с Тегераном - лучший инструмент от создания Ираном ядерного оружия

Такое мнение выразил в интервью британской вещательной корпорации BBC генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

"Эта сделка - самый лучший возможный инструмент, который у нас есть, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Это важно для всех нас, для всех союзников НАТО", - сказал он.

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"Я приветствую сделку и считаю ее важной, потому что альтернативой было бы просто наблюдать за развитием ситуации в Иране, как он все ближе подходит к тому, чтобы создать атомную бомбу или ядерное оружие", - добавил генсек Североатлантического альянса.

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Ранее УНИАН сообщал, что "шестерка" международных переговорщиков и Иран достигли в Вене соглашения по ядерной проблеме. Взамен санкции в отношении Тегерана будут смягчены.