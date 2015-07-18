Сегодня в Москве активисты на митинге потребуют посмертный суд над большевиками

Акция приурочена к очередной годовщине расстрела царской семьи и посвящена памяти жертв красного террора, пишет Эхо Москвы.

Всем желающим предлагают прийти на Суворовскую площадь с портретами репрессированных родственников. Как следует из описания мероприятия в социальных сетях, организаторы обеспокоены экспансией необольшевизма в современной России.

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Они в частности отмечают возросший интерес к фигуре Иосифа Сталина. Активисты выступают за посмертный суд над большевиками и возвращение исторических топонимов.

На митинге ожидается выступления священников, историков и общественных деятелей. В числе движений, поддержавших акцию, есть монархисты, православные активисты и противники абортов.

Акция начнется в 14 часов. Митинг согласован с властями.