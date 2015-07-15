Die Welt: Рукопожатие, которым скрепляют рискованный план Путина

«Что конкретно президент России Владимир Путин сказал принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салман бин Абдулазиз аль-Сауд в разговоре на экономическом форуме в Санкт-Петербурге в середине июня и, возможно, даже пообещал, мы, вероятно, еще долго не узнаем. Но он, должно быть, был впечатлен», - пишет Эдуард Штайнер в статье «Рукопожатие, которым скрепляют рискованный план Путина», опубликованной на сайте газеты Die Welt.

До сих пор шейхи были крайне скептически настроены и осторожны, когда речь шла о том, чтобы инвестировать деньги в страну, с которой они никогда не были особенно дружны, и которая, к тому же, является основным конкурентом на мировом рынке нефти. Путин, расчетливый человек в Кремле, растопил лед по-своему. И Саудовская Аравия пообещала вложить десять миллиардов долларов (9,07 млрд евро) в российские инвестиционные проекты.

Такого вряд ли кто-то ожидал. В то время, как получившие российский опыт предприниматели уходят, или, по крайней мере, замораживают свои проекты, вдруг появляется помощь из арабского мира? И это на фоне того, что Россия более года назад объявила западному миру, что из-за санкций увеличивается экономическая независимость, и она ищет способы наладить контакты с Китаем и другими странами Восточной Азии.

Раскол с Западом и санкции, чьим уязвимым местом является ограниченный доступ к западным рынкам капитала, позволяют приветствовать каждого, у кого есть деньги – как у Саудовской Аравии – в суверенном фонде Public Investment Fund (PIF). Из резервов этого фонда на российские проекты в течение ближайших трех-пяти лет будут выделены миллиарды в партнерстве с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

В центре внимания – инфраструктура и сельское хозяйство, а также логистика, розничные сети и недвижимость. Также инвестиционный договор был заключен со вторым государственным фондом Саудовской Аравии General Investment Authority. Как пояснил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, это крупнейшее обязательство иностранных инвесторов с момента создания фонда. Рекордсменом до сих пор был Государственный фонд Объединенных Арабских Эмиратов, который предоставил семь миллиардов долларов.

Предпочтение китайским компаниям

Более подходящее время для такого решения саудовцы вряд ли смогли бы найти. Ведь именно сейчас Запад продлил санкции, и Россия, со своей стороны, отреагировала продлением запрета на импорт сельскохозяйственной продукции.

И на этой неделе Россия принимала глав государств БРИКС на саммите, и вместе с ними учредила новый банк развития, который должен стать противовесом Международному валютному фонду и содействовать «транспортным и энергетическим проектам», а также промышленному развитию в наступающем году, сказал Путин. Банк развития обеспечен капиталом на сумму, эквивалентную приблизительно 45 млрд евро. Кроме того, будут валютные резервы на сумму около 90 млрд евро.

Саммит и инвестиции арабов предлагают России возможность показать, что она не позволит себя изолировать. Но прежде всего, Москва может продемонстрировать, что ей не обязательно зависеть от Запада, или, по крайней мере, не так сильно.

Еще год назад все выглядело так, будто без европейских компаний и без их технических знаний в России ничего не работает. Из-за санкций произошел сдвиг парадигмы. И, по крайней мере, на пропагандистском уровне, Запад, который десятилетиями, если не столетиями, считался ориентиром, а также его продукцию целенаправленно дискредитируют.

Теперь ситуация такая, что при раздаче госзаказов предпочтение отдается китайским и другим фирмам Юго-Восточной Азии, как по запросу объяснил Йенс Бёльман, представитель немецко-российской палаты внешней торговли в Москве: «Это очень хорошо ощущают наши компании».

Сокращение на 2,8 процента

Если это отражается на западном экспорте, то в инвестициях – еще больше. Хотя Россия и смогла привлечь $21 млрд прямых инвестиций в страну на фоне сильного первого полугодия. Но – по статистике Центрального банка – в течение последних двух кварталов 2014 года впервые за много лет был зафиксирован отток инвестиций. Особенно сдержаны европейские компании.

«Это факт, что довольно многие инвестиционные проекты немецких компаний были растянуты во времени в России», объясняет Бёльман: этому есть множество причин, среди прочего, неопределенность в отношении развития рынка.

Как и в каком направлении развивается экономика России, пока на самом деле не ясно. Хотя в прошлом году еще был достигнут небольшой прирост ВВП на 0,6 процента. В прогнозах на текущий год экономисты единодушно заявляют, что рецессия неизбежна. Министерство экономики прогнозирует сокращение на 2,8 процента.

Но даже если восстановление более вероятно в четвертом квартале, и в следующем году прогнозируют рост на 2,3 процента: структурные недостатки, вызванные, среди прочего, слишком медленным ростом производительности и агрессивной средой для инвестиций, будут сохраняться еще много лет, даже если сейчас позаботиться о правовых гарантиях и свободной от коррупции окружающей среде.

Неудивительно, что, согласно опросам AHK, процент тех немецких компаний, которые не планируют каких-либо инвестиций в России в этом году, с января 2014 года по январь 2015 года увеличился с 61 до 73 и, согласно последним результатам опросов, остается на этом уровне.

Дополнительные магазины в маленьких городах России

Западные инвесторы не хотят вкладывать свои деньги в России не только из-за политики и санкций, они также не понимают, что должна делать нынешняя экономическая политика, сказал Андрей Чулак, топ-менеджер Deutsche Bank, на днях газете «Ведомости». При этом российские активы уже очень дешевые. Тем не менее, можно подождать и посмотреть, подешевеют ли они еще больше», говорит Чулак.

Одна из немногих немецких компаний, которая не хочет ждать, это Tengelmann Group, которая недавно подтвердила, что еще в этом году откроет двенадцать магазинов своей дисконтной цепи «Плюс» в российских маленьких городах. К 2022 году должно быть 150 новых магазинов. «Похоже, что российский рынок, несмотря на все трудности и риски, привлекателен даже для таких педантов, как немцы», иронизирует автор: «Где еще в Европе есть такой потенциал для роста?»

Но потенциальный риск велик. И частные инвесторы конкурируют с государственными фондами, такими как саудовский PIF. Такой фонд, из-за договоренностей с политическим руководством, может действовать более рискованно, чем частные инвесторы, сказал Чулак.

Новые правила на российском рынке

Это не единственное преимущество наличия инвесторов из Саудовской Аравии или Китая. Другие в том, что именно китайцы всегда подкрепляют свои проекты государственным финансированием.

То, что финансирование проекта, как предложение в пакете, сегодня имеет важное преимущество, несколько недель назад на встрече с бизнесменами в Берлине объявил глава РЖД Владимир Якунин. Соображения о создании такого финансирования, все чаще теперь появляются и в Германии, объясняет Бёльман.

С китайцами - и, вероятно, также с арабами – на российский рынок придут новые правила. Но поворот к Китаю имеет свои пределы. И не только потому, что в некоторых двусторонних проектах, вроде второго газопровода из России в Китай, нет прогресса, что вызвало гнев и разочарование у главы Кремля Путина во время саммита БРИКС.

В России все больше недовольны китайскими предложениями. «Азия не заменит Европу», сказал недавно в интервью Андрей Костин, глава второго по величине банка России, ВТБ. Уже сейчас снова происходит небольшой поворот от Китая, о чем также сообщает Бёльман: «Немецкие компании подтверждают, что русские недовольны, главным образом, китайским сервисом и исполнением. Россияне с радостью снова получили бы то, что раньше предоставляла им Европа».