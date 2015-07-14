Die Zeit: Россия и Китай строят новый мировой порядок

Об этом говорится в статье Тео Зоммера «Россия и Китай строят новый мировой порядок», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Zeit.

Уже полгода Европа полностью сосредоточена на Греции. Поэтому у наших перегруженных политиков все остальное выпало из поля зрения: продолжающиеся бои в Украине, продвижение «исламского государства» в Сирии и Ираке, раскол Ливии, ослабление молодой демократии в Тунисе, зверство Боко Харам в Нигерии и Аль-Шабааб в Сомали, и не в последнюю очередь возрождение конфликта в Афганистане.

И только специалисты понимают, как сейчас сдвигаются тектонические плиты геополитики между Уралом и Тихим океаном. Россия и Китай намерены создать новый мировой порядок, в котором больше не будут доминировать Америка и Европа. В любом случае, это сообщение, которое поступило на прошлой неделе из Уфы, города на Южном Урале. Там на днях один за другим встречались лидеры БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) – двух объединений государств, которые намерены избежать западной гегемонии, которую они воспринимают как невыносимую опеку.

БРИКС: первоначально это была просто аббревиатура, выдуманная в 2001 году экономистом «Goldman Sachs» Джимом О'Нилом. Она состоит из заглавных букв Бразилии, России, Индии, Китая и (с 2010 года) и Южная Африка - пять развивающихся стран, которые с начала тысячелетия начали быстро развиваться, и на долю которых сегодня с их 42 процентами мирового населения приходится 27 процентов мирового валового продукта и 17 процентов мировой торговли. С 2006 года, они пытаются объединить свой политический вес, отодвинуть западное влияние на уровень, который был в международной экономике после Второй мировой войны и укрепить свое влияние. Развивающиеся рынки превратились в развивающиеся державы.

Против диктатуры Запада

В Шанхайской организации сотрудничества акцент сделан больше на политике безопасности. Она возникла во второй половине 1990-х годов из первых китайско-русских контактов, когда изначально речь шла об урегулировании пограничных споров, которые возникли в Центральной Азии после распада Советского Союза. Первыми членами официально основанного в 2001 году объединения государств были Россия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. На саммите ШОС в Уфе, были приняты также Индия и Пакистан. Статус наблюдателя имеют Монголия, Иран, Афганистан и Беларусь. Организация должна способствовать сотрудничеству между странами, во всех сферах. Тем не менее, акцент делается на борьбе с терроризмом, обеспечении мира и безопасности в регионе и урегулировании конфликтов. Таким образом, Китай и Россия в 2010 году покончили со своими многолетними пограничными спорами.

У уральских саммитов была двойная цель. С одной стороны, увеличить рост и конкурентоспособность стран БРИКС и дать отпор нео-либеральному экономическому управлению; с другой, создать новый «многополярный мировой порядок», который не подчиняется диктатуре Запада. Для этого объединились Евразийский союз Путина и Инициатива китайцев по созданию Шелкового пути.

На Западе уже привыкли потешаться над этим проектом. Из-за низких цен на нефть и западных санкций в российской экономике царит кризис. Крах китайских бирж пошатнул коммунистический капитализм Пекина.

Бразилия не выходит из экономических бедствий; то же самое в Южной Африке. Индия, несмотря на весь прогресс, остается сочетанием информационных технологий и страшного голода. Экономические показатели также существенно отличаются: показатели Китая в 28 раз больше, чем в Южной Африке, и в четыре раза больше, чем в России и Индии.

Доминирование Пекина вместо Вашингтона?

В то же время страны БРИКС и ШОС не являются политически одинаковыми. Коммунистический капитализм Китая, якобы демократическая система России и демократия в Индии не образуют сообщества ценностей. Их не объединяет ни география, ни история. Их международные интересы тоже не совпадают. Россия и Китай стремятся разрушить порядок 1945 года; Индия и Бразилия хотят занять место за столом важных государств; Индия, однако, остается ко всем добродушной и открытой для всех. Кстати, перевес Китая может всем доставить много хлопот. Вряд ли, они захотят поменять доминирование Вашингтона на доминирование Пекина.

Тем не менее, Запад не должен легкомысленно относиться к появлению новой модели власти. До середины века, страны БРИКС в экономическом плане превзойдут старые промышленно развитые страны. Нельзя и дальше создавать у них такое впечатление, что им нечего делать за почетным столом мировой политики. Это, прежде всего, касается их участия во Всемирном банке и Международном валютном фонде. Смешно, что у новой экономической сверхдержавы меньше прав на голосовании, чем у Бельгии – потому что Конгресс США отказывается предоставить Китаю больше. Неудивительно, что Пекин уже учредил свой второй Международный банк развития. Это показывает, что если развивающиеся страны не будут допускаться на уровень управления мировой политики, то они создадут свой собственный порядок.

С другой стороны, мы должны также спросить себя, действительно ли Запад делает себе услугу, проводя в отношении России политику, которая продолжает толкать Москву в объятия Китая. Если Путин решится из разочарования и заблуждения отвернуться от Европы – в долгосрочной перспективе, русские за ним не последуют, потому что это противоречит их исторически сложившимся инстинктам. Можем ли так легко позволить правителю Кремля забрать Россию из Европы и бросить в тартарары?