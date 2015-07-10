ДТП в Ростовской области: состояние 11 пострадавших украинцев удовлетворительное

Об этом говорится в сообщении МИД Украины в Twitter.

"В результате ДТП в Ростовской обл (РФ) пострадали 11 граждан Украины. Состояние пострадавших удовлетворительное", - отметили в МИД.

Обновлено: В результате ДТП в Ростовской обл (РФ) пострадали 11 гр. Украины. Состояние пострадавших удовлетворительное #ConsNewspic.twitter.com/9Va4fL4YcZ — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) July 10, 2015

Как сообщал УНИАН, согласно сообщению пресс-службы главного управления МВД РФ в Ростовской области, в результате опрокидывания автобуса в больницу попали 11 граждан Украины.

По данным российских правоохранителей, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня ночью. По предварительной информации, водитель заснул и допустил съезд с дорожного полотна и опрокидывание автобуса Neoplan, который двигался из города Краснодар. В салоне автобуса находились водитель и 47 пассажиров, в их числе трое детей.

По данным МЧС региона, в ближайшие больницы попали 11 граждан Украины, погибших нет.

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Как сообщили УНИАН в Генконсульстве Украины в Ростове-на-Дону, проводится работа по установлению личностей пострадавших и оказания необходимой помощи. По словам консула, автобус следовал из Краснодара в Воронежскую область.