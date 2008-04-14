Грузия срочно выводит свой миротворческий контингент из Косово

Министерство обороны Грузии приняло решение вывести свой миротворческий контингент из Косово. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства Грузии, передает ИА «Новости-Грузия».

«Все 150 грузинских миротворцев покинут территорию Косово до конца текущей недели», - сказала начальник пресс-службы Минобороны Нана ИНЦКИРВЕЛИ.

По ее словам, данное решение уже согласовано с командованием международных миротворческих сил в Косово.

Грузия принимает участие в миротворческой операции в Косово с октября 1999 года. Первоначально туда был направлен взвод, а в 2002 году грузинский воинский контингент был увеличен до роты.