Греческие издатели заявляют о нехватке бумаги для печати газет

Некоторые газеты столкнулись с нехваткой бумаги. В частности, речь идет о таких изданиях как крупнейшая газета острова Лесбос Empros и самая популярная общенациональная Ta Nea, сообщает Новое время со ссылкой на Reuters.

В связи с ситуацией, газеты могут прекратить печататься до тех пор, пока не откроются банки. Пока издатели выходят из ситуации, сокращая количество страниц. Empros теперь выходит на 16 страницах вместо 20.

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“Газета, которую вы держите в руках, насчитывает только 32 страницы. Это из-за того, что запасов бумаги осталось всего на несколько дней, и мы не можем получить новую партию, так как поставщик стоит на таможне из-за банковских каникул”, - говорится в редакционной статье Ta Nea от 1 июля.

Наибольший удар ощутили малотиражные региональные издания.

Банки Греции закрыты уже в течение двух недель, дальнейшие действия будут предприняты после решающего саммита стран-членов ЕС и еврозоны 12 июля. Глава греческого правительства 9 июля представил кредиторам новый план реформ, рассчитывая на получение 53,5 млрд евро и реструктуризацию уже имеющегося долга.