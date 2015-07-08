Суд в Воронеже присудил семье из четырех человек 8 лет за продажу булочек с маком

Районный суд в Воронеже (РФ) приговорил к срокам от восьми лет лишения свободы четырех членов семьи, продававших в своем кафе булочки с маком.

В частности, 58-летний Александр Полухин получил восемь лет и четыре месяца колонии строгого режима, а его жена, дочь и сестра жены получили по восемь с половиной лет, передает Русская служба Би-Би-Си.

Судья согласилась с версией следствия, что члены семьи намеренно добавляли в булочки с пищевым маком маковую соломку, а также опрыскивали булочки опием, после чего продавали их местным наркоманам.

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При этом суд проигнорировал результаты независимых экспертиз и доводы приглашенных защитой экспертов, утверждавших, что пищевого мака без наркотических примесей не бывает.

Отмечалось, что штатные эксперты полиции называли содержимое булочек смесью пищевого мака с маковой соломкой, в то время как независимые эксперты говорили о примеси, которая возникала непреднамеренно.

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Дело было возбуждено еще в 2009 году. Наркополицию заинтересовало открытое Полухиным семейное кафе "Очаг", в котором продавались булочки с маком.

По мнению наркополицейских, в булочки намеренно добавлялись наркотические вещества.