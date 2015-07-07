Суд в Петербурге разрешил продавать "санкционные" сыры: РФ ввела эмбарго только на ввоз продуктов

Арбитражный суд Санкт- Петербурга и Ленинградской области не нашел нарушений в продаже в России продуктов, ввоз которых запрещен в рамках продуктового эмбарго, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Суд рассматривал жалобу торговой сети "Магнит" на штраф, вынесенный Роспотребнадзором в Ленинградской области.

"Правительство предусмотрело ограничение на ввоз определенной продукции, а не ее реализацию (продажу). Из этого следует, что ограничение в обороте (продаже) молочной продукции, в том числе сыров, законодательно не закреплено, то есть отсутствует состав правонарушения", - говорится в решении суда.

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Таким образом суд вынес решение о том, что запрет на ввоз "санкционной" продукции не равнозначен запрету на ее продажу.

Ранее сеть "Магнит" была оштрафована Роспотребнадзором на 30 тысяч рублей за незаконную продажу запрещенного к ввозу в Россию сыра.

В конце июня российские власти продлили эмбарго на поставки продуктов из стран, которые ввели против России санкции в связи с ситуацией в Украине и аннексией Крыма.

Перед этим Евросоюз продлил срок действия экономических санкции в отношении России на полгода.