В столице Греции транспорт еще неделю будет бесплатным

18:28, 06 июля 2015
Мир
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Греческие власти еще на неделю продолжили действие бесплатного проезда в общественном транспорте в Афинах.

REUTERS

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Автобусы, троллейбусы, метро, трамваи и электрички будут бесплатно перевозить пассажиров до 10 июля.

29 июня греческие власти ввели бесплатный проезд в транспорте Афин  "чтобы облегчить жизнь граждан" в тяжелой финансовой ситуации.

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Решение касается только столицы страны, поскольку в других городах перевозками занимаются частные компании.

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