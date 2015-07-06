В столице Греции транспорт еще неделю будет бесплатным

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Автобусы, троллейбусы, метро, трамваи и электрички будут бесплатно перевозить пассажиров до 10 июля.

29 июня греческие власти ввели бесплатный проезд в транспорте Афин "чтобы облегчить жизнь граждан" в тяжелой финансовой ситуации.

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Решение касается только столицы страны, поскольку в других городах перевозками занимаются частные компании.