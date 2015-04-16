Аргентина национализировала железные дороги

Сенат Конгресса Аргентины в среду, 15 апреля одобрил проект правительства администрации Кристины Фернандес де Киршнер о национализации железных дорог в стране, передает Lenta.ru со ссылкой на EFE.

Проект, который был представлен президентом 1 марта, получил почти единогласное одобрение сенаторов.

Согласно закону, на базе железнодорожной сети создается государственная компания «Железнодорожный транспорт Аргентины».

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Мера была поддержана как проправительственными силами, так и оппозицией. Против высказались только два сенатора.

Принятие закона является частью политики, которая началась с национализации линии Сармьенто, идущей к западу от провинции Буэнос-Айрес. В феврале 2012 года там произошла серьезная авария, в результате которой погибли 50 человек.