Греция может получить "кредиты чрезвычайного положения"

Председатель Европарламента Мартин Шульц заявил о возможности предоставления Греции "кредитов чрезвычайного положения" для поддержки государственного обеспечения.

Читайте такжеЦипрас: "Нет" на референдуме – это голосование против страха - BBC

"Возможно, нам придется предоставить Греции кредиты чрезвычайного положения для покрытия временных потребностей, чтобы было поддержано государственное обеспечение и нуждающиеся люди получили деньги", - заявил он в интервью газете Welt am Sonntag, которая должна выйти в свет 5 июля, передает Немецкая волна.

Политик отметил, что особенно сложной будет ситуация, если греки на референдуме проголосуют против требований реформ со стороны международных кредиторов, однако пообещал, что Брюссель не оставит людей на произвол судьбы.

"Без новых средств не смогут быть выплачены зарплаты, система здравоохранения больше не будет функционировать, энергоснабжения и общественный транспорт перестанут работать", - подчеркнул политик.

"Правительство имеет средств, возможно, еще на одну неделю, но точно не на значительно дольше", - заявил в комментарии Welt am Sonntag один из экспертов, который работает на международных доноров.