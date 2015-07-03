Путин на заседании Совбеза: России не стоит рассчитывать на изменение "недружественного курса" Запада

Президент РФ Владимир Путин заявил, что России не стоит рассчитывать на изменение "недружественного курса Запада", который не хочет анализировать ситуацию в Украине - из-за чего начался "весь сыр-бор".

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на заседании российского Совета безопасности.

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«Последние события показывают, что рассчитывать на изменение недружественного курса со стороны некоторых геополитических наших оппонентов в обозримом будущем не приходится», - заявил Путин.

Он напомнил, что Евросоюз продлил в очередной раз действие «своих так называемых санкций» против РФ, а в США ведется постоянная дискуссия об ужесточении санкций.

«Причем никто даже не пытается анализировать причины того, что происходит, скажем, на юго-востоке Украины (РФ оккупировала ряд районов на востоке Украины, в Донецкой и Луганской областях - УНИАН), из-за чего, собственно, весь сыр-бор и начался. Имею в виду, что те, кто вводит эти ограничительные меры в отношении России, так называемые санкции, они, собственно, и являются виновниками всех событий, свидетелями которых мы сейчас на юго-востоке Украины являемся», - добавил президент РФ.

Путин уверен, что причина давления на Россию – ее «независимая внутренняя и внешняя политика». «Мы не торгуем своим суверенитетом. Не всем это нравится, но по-другому быть не может», - утверждает Путин.

«Сегодня очевидно, что попытки расколоть, разобщить наше общество, сыграть на отдельных трудностях, нащупать уязвимое слабое звено не дали ожидаемых результатов. Ожидаемых для тех, кто эти ограничительные меры в отношении нашей страны вводил и продолжает поддерживать», - сказал Путин.

Он заявил, что граждане РФ и все ключевые политические силы, российский бизнес «понимают, что происходит, и знают, что нужно делать». Он считает, что "оперативно принятые меры" позволили стабилизировать ситуацию в экономике, финансовой сфере, на рынке труда.

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Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после введения войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. Россия поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий Евросоюз, США, Канада, Япония, Австралия и многие другие страны ввели санкции против РФ.

17 июля постоянные представители стран ЕС договорились продлить экономические санкции против России до 31 января следующего года.