В Мадриде закрыли один из трех временных моргов, который должен был принимать тела погибших от COVID-19

Здание использовали в течение 10 дней.

Власти Мадрида закрыли один из трех временных моргов, открытых в связи с эпидемией коронавируса.

Так, глава Мадридской общины Исабель Диас Аюсо во вторник объявила о закрытии морга в Ледяном дворце Махадаонда из-за "уменьшения загруженности похоронных служб", сообщает El Pais.

Здание площадью 1800 кв/м, находящееся в муниципальной собственности, расположено перед университетской больницей Пуэрто-де-Йерро, использовалось, как морг 10 дней, во время которых в нем разместили 162 гроба людей, которые умерли от пандемии.

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Тела доставляли военные из специального подразделения по чрезвычайным ситуациям из больниц и домов престарелых. Оттуда их забирали похоронные службы, которые из-за большой нагрузки не могли обеспечить сохранность тел и оперативное захоронения всех жертв.

Тем временем в Мадриде продолжают работать еще две временные морги. В целом три морга приняли на сегодня 1785 тел умерших.

Общее количество погибших от коронавирусной болезни в Испании достигла 18 056.

Как сообщал ранее УНИАН, в Иране впервые за месяц уменьшился прирост смертей от COVID-19. За прошедшие сутки в Иране умерло 98 человек, тогда как днем ранее – 111 человек.

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