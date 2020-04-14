Госсекретарь США считает, что виновные должны ответить за пандемию COVID-19
Государственный секретарь США Майк Помпео уверен, что виновные в распространении коронавирусной инфекции понесут ответственность.
Читайте такжеNew York Times: Самая страшная часть пандемии COVID-19 еще впередиОб этом он заявил в интервью немецкому изданию Bild, стенограмма которого была опубликована на сайте Госдепартамента.
Отвечая на вопрос, должен ли Китай нести ответственность за начало пандемии, Помпео заявил:
«У нас будет время убедиться, что мы все понимаем, что произошло и что виновные несут ответственность. Я уверен, что это произойдет. Но на данный момент, я думаю, необходимо сосредоточиться на том, чтобы мы перезапустили американскую и, в конечном счете, мировую экономику. Время для обвинений еще наступит».
При этом Помпео отметил, что выяснением этих обстоятельств должны заниматься лучшие ученые мира, в том числе китайские:
«Это вопрос науки, а не политики. Мы видели сообщения о китайских рынках, сообщения о том, где именно появился этот вирус. Мы хотим, чтобы лучшие ученые мира, в том числе китайские ученые, приняли участие в исследовании и выяснили, где это началось и как распространялось по всему земному шару».
Ранее УНИАН сообщал, как конгрессмен США призвал судиться с Китаем из-за допущенной пандемии.
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