Washington Post: Пандемия COVID-19 убивает правду не хуже чем война

Правительства по всему миру преследуют журналистов и подавляют распространение информации о коронавирусе.

Правда - первая жертва войны. И, наверное, это выражение приобрело особенно истинного значения в разгар нынешней битвы против коронавируса. По всему миру автократические и демократические правительства отреагировали на эпидемию тем, что ограничили распространение информации, криминализировали независимые сообщения и начали преследовать репортеров: вербально, а иногда физически.

"Можете называть это подавлением через COVID-19", - сказал Washington Post исполнительный директор Комитета защиты журналистов Джоэл Саймон.

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Его организация составила список из 200 случаев арестов, угроз и запугиваний СМИ за освещение темы пандемии коронавируса. Эти нарушения включали тюремные заключения журналистов в Доминиканской Республике, Нигерии, Кении, Эфиопии, Иране, Либерии и Турции.

В США пока никого не арестовали. Президент Дональд Трамп ограничился лишь оскорблениями и клеветой против репортеров на его "ежедневных выпусках реалити-шоу, которое он называет брифингом для прессы". Но Трамп дал правительствам по всему миру образец для подавления независимой журналистики, которая говорит об эпидемии. Это теория о "фальшивых новостях".

Во время вебинара, организованном Институтом Аспена на прошлой неделе, Саймон объявил длинный список стран, которые приняли новые распоряжения или законы о криминализации "фальшивой" информации об эпидемии. Правительства сами решают, что было нарушением этих решений. Некоторые из стран, которые прибегают к таким практикам, не вызывают удивления. Это уже привычные автократические нарушители, такие как Россия, Иран, Тайланд, Зимбабве. Удивляет ряд стран, которые считались вполне демократичными. Среди таких Венгрия, ЮАР и Боливия.

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Одним из наиболее ярких примеров стала Индия, где премьер-министр Нарендра Моди ввел трехнедельный карантин для 1,3 миллиарда людей. Это было остро необходимо. Но он также предпринял чрезвычайные меры, чтобы заткнуть рот журналистам. И вот это было ненужно. Правительство решило, что постановление Верховного суда Индии требует, чтобы все СМИ публиковали только официальные данные пандемии. Хоть судебное решение на самом деле не имело ничего такого ввиду, правительство Муди начало давить на СМИ так, будто именно это об этом и говорилось в решении.

Тем временем, Моди ограничил поток официальной информации. Он не проводит пресс-конференции о коронавирусе, так же как и министр здравоохранения. Вместо этого избранных журналистов приглашают, чтобы они получили шаблонные брифинги от чиновников низкого ранга.

"Мы все цитируем бюрократа низкого звена", - сказала журналист Ракша Кумар.

Она также рассказала во время вебинара Института Аспена, что только лояльным к правительству Моди изданием позволяют задавать вопросы во время брифингов. Индийская журналистка, которая нарушила этот режим, стала жертвой чрезвычайного преследования. Вадия Кришнан написала материал о том, что правительство не создало запасов защитного оборудования для врачей. Конечно же, Нью-Дели назвал этот репортаж "фальшивыми новостями". После этого журналистка стала жертвой травли в интернете.

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"За мои 17-18 лет работы в сфере медицинской журналистики, я никогда не видела ничего подобного. Меня называли непатриотичной, предательницей, люди требовали моего немедленного ареста для распространения фальшивых новостей", - рассказала она.

Издание пишет, что такие случаи - типичные во многих странах, где журналисты пишут о нехватке медицинского оборудования ставят под сомнение официальные цифры инфицированных или погибших от коронавирус. Нулевым случаем был китайский журналист Чен Циуши, который в январе уехал в Ухань и разместил на YouTube видео о больнице, переполненные пациентами и без надлежащего обеспечения. 6 февраля Чэн исчез после того, как рассказал семье, что собирается сделать репортаж о временные больницы. До сих пор не известно, где он находится.

В Алжире журналистов, которые поставили под сомнение результаты тестов, которые проводит государственная лаборатория, привлекли к суду. В Иране журналиста арестовали за то, что на Twitter он критиковал правительство за неготовность к пандемии. На Гаити восемь журналистов расследовали, умышленно ли правительство заставляло людей собираться в толпы, несмотря на распространение коронавируса.

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Они стали жертвами нападения банд. Иностранные журналисты тоже не имеют иммунитета к такому давлению. Египет выслал корреспондента The Guardian, который поставил под сомнение официальные цифры о заражении. Ирак отобрал у бюро Reuters лицензию за то же самое. Китай в прошлом месяце также выслал журналистов Washington Post, New York Times, Wall Street Journal.