В Йемене сбежали более тысячи заключенных - BBC
00:21, 01 июля 2015Мир
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Примерно 1200 заключенных сбежали из тюрьмы в городе Таиз в Йемене, говорят власти страны.
Перед побегом в тюрьме произошли столкновения / telegraf.com.ua
Об этом сообщает BBC Україна.
Среди них есть подозреваемые в причастности к группировке "Аль-Каида".
Перед этим в тюрьме произошли столкновения.
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Йемен переживает самый большой кризис за последние годы - разные силы борются за власть в стране.
Это началось после того, как повстанцы Хути заставили президента Абд Раббо Мансур Гади убежать в город Аден, а затем в Саудовскую Аравию.
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