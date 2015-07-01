В Йемене сбежали более тысячи заключенных - BBC

00:21, 01 июля 2015
Мир
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Примерно 1200 заключенных сбежали из тюрьмы в городе Таиз в Йемене, говорят власти страны.

telegraf.com.ua

Об этом сообщает BBC Україна.

Среди них есть подозреваемые в причастности к группировке "Аль-Каида".

Перед этим в тюрьме произошли столкновения.

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Йемен переживает самый большой кризис за последние годы - разные силы борются за власть в стране.

Это началось после того, как повстанцы Хути заставили президента Абд Раббо Мансур Гади убежать в город Аден, а затем в Саудовскую Аравию.

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