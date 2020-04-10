The Guardian: Существует четыре способа покончить с коронавирусом

Глобальное сотрудничество, периодические карантины и отслеживание контактов зараженных людей могут сыграть роль в борьбе с пандемией.

В альтернативной вселенной новый вирус появляется в Китае. Страна быстро обнаруживает его, закрывает свои границы, запускает беспрецедентную кампанию, чтобы подавить его. Пекин позаботился, чтобы зараженные люди не покидали страну.

Другие страны вроде Южной Кореи, Сингапура и Тайваня, которые зафиксировали случаи заражения на своей территории, быстро определили больных и их контакты, отправив в карантин. Благодаря этой стратегии из трех этапов: тестируй, отслеживай, изолируй, - подавление коронавируса было успешным. Человечество спасено. В реальности же все произошло совсем не так, - пишет на страницах The Guardian глава кафедры глобального здравоохранения Университета Эдинбурга Дэви Шридхар.

Читайте такжеЭпидемия коронавируса может загнать в нищету полмиллиарда человек – отчет ООН

Новый коронавирус SARS-CoV-2 выскользнул из рук китайского правительства и распространился по всему миру. Поскольку другие страны медлили с реакцией, вирус тихо распространился между сообществами, заражая, отправляя в больницы и убивая многих людей. Новый коронавирус особенно опасен, потому что распространяется так же, как простуда или грипп даже теми людьми, у которых нет никаких видимых симптомов. Последние данные свидетельствуют, что 5% из тех, кто заразился, будут госпитализированы. Из них 30% попадут в отделение интенсивной терапии. А 0,6-1,4% тех, кто контактировал с вирусом, умрут.

В мире сейчас более миллиона подтвержденных случаев заражения коронавирусом. В США - более 400 тысяч случаев. А количество погибших американцев достигает 13 тысяч, что больше, чем в Китае, где зараженных было 82 тысячи, а погибших - 3 тысячи. Половина всех подтвержденных случаях в мире теперь приходится на Европу. Страны с низким и средним доходом отстают на несколько недель. В это время такие страны, как Сенегал, Либерия и Нигерия продемонстрировали агрессивную готовность к вызову, их правительствам не хватает ресурсов, систем охраны здоровья и возможностей проводить тесты. Другие страны, такие как Бразилия, Индия и Мексика, кажется, не хотят замечать, что на них надвигается.

Мы до сих пор не знаем, какой процент населения мира уже под воздействием вируса. Без надежных тестов на антитела, которые бы показали, кто уже переболел и получил иммунитет, будет трудно сказать, сколько людей разносят вирус без симптомов. Роль детей в распространении тоже неизвестна. Дети не имеют иммунитета, но они сильно не страдают от коронавируса.

Что же делать? По мнению автора, существует четыре сценария, как можно положить конец пандемии. Один из них предусматривает, что правительства договорятся о плане подавления вируса через быструю и дешевую точечную диагностику. Все страны одновременно замкнут свои границы на согласованный срок и проведут агрессивные кампании по выявлению носителей вируса и недопущения распространения.

Читайте такжеБританский врач для The Guardian: Медики слишком больны или напуганы, чтобы бороться с COVID-19

Автор признает, что этот подход кажется маловероятным. Вирус распространяется агрессивно, а некоторые страны отказываются сотрудничать между собой. Но он может стать более реалистичным по трем причинам. Во-первых, антивирусная терапия, которую применяют для профилактики или лечения симптомов COVID-19, очень плохая. Вакцину против коронавируса придется ждать десятилетиями. А иммунитет к нему может оказаться временным, что приведет к многочисленным волнам заражения даже среди одних и тех же пациентов. Новая Зеландия испытывает определенную версию этого подхода. Она закрыла свои границы, ввели карантин и проводит тестирование в сообществах, чтобы искоренить вирус.

Второй сценарий, который кажется более-менее вероятным, опирается на оптимистичные результаты ранних испытаний потенциальных вакцин. Дожидаясь завершения этой работы, страны могут попытаться задержать распространение вируса в течение следующих 12-18 месяцев, вводя карантины время от времени. Органы здравоохранения должны будут готовиться за три недели до каждого карантина, проверяя, достаточно ли больничных коек, систем вентиляции легких и персонала для лечения зараженных. Опираясь на все это, правительства могут решать, когда ослаблять и усиливать меры карантина.

Однако, этот сценарий тоже далеко не идеальный. Системы здравоохранения все равно будут переживать трудности. А экономическая и социальная цена постоянных блокировок очень высокая. Повторение карантинов может привести к массовой безработице, росту уровня бедности среди детей и вспышки социальных беспорядков. В бедных странах больше людей могут умереть от карантина, чем от самого вируса, из-за недоедания, других болезней или обезвоживания из-за ограничения доступа к питьевой воде.

Читайте такжеWashington Post: Заводы Китая возвращаются к работе со страхом перед COVID-19

Третий еще более вероятный сценарий - страны могут пойти по пути Южной Кореи, пока будут ждать вакцину. Это означает, что они увеличат количество тестов для выявления всех носителей вируса, отслеживания людей, с которыми они контактировали, и отправки их на карантин на три недели. Для этого понадобится широкомасштабное планирование, быстрая разработка приложения для отслеживания контактов, тысячи добровольцев, которые будут брать мазки, обрабатывать результаты и следить за карантином. Относительно слабые меры социального дистанцирования могут быть введены для недопущения распространения вируса и ослабления давления на систему здравоохранения.

Последний сценарий предполагает, что без появления вакцины в ближайшем будущем врачи могут начать лечить симптомы COVID-19, а не причину болезни. Медики могут разработать противовирусные терапии, которые не позволят пациентам скатиться в тяжелое состояние или к точке, в которой им нужна будет интенсивная терапия. В странах с ресурсами это решение может быть приемлемым. Но для бедных стран такой подход окажется почти невозможным.

Автор замечает, что простого решения не существует. В течение ближайших месяцев придется искать хрупкий баланс между интересами здравоохранения, общества и экономики. Правительства будут более зависимыми друг от друга, чем когда-либо ранее.