Эпидемия коронавируса может загнать в нищету полмиллиарда людей – отчет ООН

Специалисты полагают, что экономический кризис потенциально может стать более тяжелым, чем кризис здравоохранения.

Экономические последствия коронавируса могут привести к обнищанию сотен миллионов людей по всему миру. По меньшей мере полмиллиарда человек могут оказаться за чертой бедности.

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Как сообщает BBC, об этом говорится исследовании ООН по финансовым и гуманитарным последствиям пандемии. Над отчетом работали эксперты Королевского колледжа Лондона и Австралийского национального университета.

Согласно отчету ООН, глобальный уровень бедности увеличится впервые за 30 лет.

Специалисты полагают, что экономический кризис потенциально может стать более тяжелым, чем кризис здравоохранения.

Согласно оценкам исследования, число бедных людей по всему в результате эпидемии может возрасти на 400-600 млн человек. Это ставит под удар цель ООН по искоренению бедности к 2030 году.

При нарастании пандемии обнищание особенно сильно ударит по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону, странам Африки к югу от Сахары и Южной Азии.

Напомним, в Украине во время карантина закрылась почти треть предприятий.

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