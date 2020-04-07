В Украине во время карантина закрылась почти треть предприятий (инфографика)

Но даже те бизнесы, которым удалось не закрыться, стремительно теряют прибыль и сокращают штат сотрудников.

В Украине в связи с карантином приостановили свою деятельность 29% компаний, тогда как 6% полностью закрыли свой бизнес.

Читайте такжеПоловина украинского бизнеса сможет продержаться всего один месяц карантина (опрос)

Такие данные получило Общество украинских предпринимателей вместе с Ukrainian Marketing Group во время социологического исследования, сообщает Opendatabot.

Падение малого бизнеса и сферы услуг:

объем рынка общественного питания в Украине в 2019 году оценивался примерно в 50 тысяч заведений;

большинство из них не смогли быстро перестроиться на доставку или организовать продажу на вынос;

после двух недель карантина 2,5 тысячи украинских заведений прекратили работу. Это 63% от всех клиентов компании в Украине;

продажи заведений общественного питания в Украине с 23 по 29 марта сократились, в среднем, на 73% по сравнению с аналогичным периодом до карантина;

продажи резко снизились не только в столице (на 78%), но и во всех крупнейших областных центрах. Так, во Львове показатель просел в среднем на 78%, в Харькове - на 73%, в Днепре - на 65%, в Одессе - на 60%.

Падение рынка недвижимости:

цены на аренду недвижимости упали примерно в три раза.

Прибыль служб такси снижается:

количество заказов крупной службы такси, которая работает в Киеве и Одессе, упало почти в три раза.

Судебная система:

за время карантина в Украине было перенесено свыше 5 тысяч судов;

закон об обеспечении дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирус предусматривает проведение заседаний онлайн. Однако пока что механизм введения этой практики не прописано;

сейчас часть судебных заседаний переносят на неопределенный срок, а еще часть дел предлагают рассмотреть без участия сторон.

Работа бизнеса:

29% украинских компаний приостановили свою деятельность на период карантина;

6% полностью закрыли свой бизнес;

часть сфер бизнеса осталась совсем без доходов: это развлекательный бизнес, транспортный бизнес.

Безработица: