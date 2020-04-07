В Украине во время карантина закрылась почти треть предприятий (инфографика)
14:00, 07 апреля 2020Финансы
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Но даже те бизнесы, которым удалось не закрыться, стремительно теряют прибыль и сокращают штат сотрудников.
Иллюстрация REUTERS
В Украине в связи с карантином приостановили свою деятельность 29% компаний, тогда как 6% полностью закрыли свой бизнес.
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Такие данные получило Общество украинских предпринимателей вместе с Ukrainian Marketing Group во время социологического исследования, сообщает Opendatabot.
Падение малого бизнеса и сферы услуг:
- объем рынка общественного питания в Украине в 2019 году оценивался примерно в 50 тысяч заведений;
- большинство из них не смогли быстро перестроиться на доставку или организовать продажу на вынос;
- после двух недель карантина 2,5 тысячи украинских заведений прекратили работу. Это 63% от всех клиентов компании в Украине;
- продажи заведений общественного питания в Украине с 23 по 29 марта сократились, в среднем, на 73% по сравнению с аналогичным периодом до карантина;
- продажи резко снизились не только в столице (на 78%), но и во всех крупнейших областных центрах. Так, во Львове показатель просел в среднем на 78%, в Харькове - на 73%, в Днепре - на 65%, в Одессе - на 60%.
Падение рынка недвижимости:
- цены на аренду недвижимости упали примерно в три раза.
- Прибыль служб такси снижается:
- количество заказов крупной службы такси, которая работает в Киеве и Одессе, упало почти в три раза.
Судебная система:
- за время карантина в Украине было перенесено свыше 5 тысяч судов;
- закон об обеспечении дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирус предусматривает проведение заседаний онлайн. Однако пока что механизм введения этой практики не прописано;
- сейчас часть судебных заседаний переносят на неопределенный срок, а еще часть дел предлагают рассмотреть без участия сторон.
Работа бизнеса:
- 29% украинских компаний приостановили свою деятельность на период карантина;
- 6% полностью закрыли свой бизнес;
- часть сфер бизнеса осталась совсем без доходов: это развлекательный бизнес, транспортный бизнес.
Безработица:
- даже те бизнесы, которым удалось не закрыться, резко теряют прибыль и сокращают штат сотрудников;
- треть владельцев бизнеса (преимущественно микро-), заявляют о падении доходов на 90-100% с начала карантина. Эти же предприниматели уволили до 50% штата сотрудников;
- владельцы малого и среднего бизнеса говорят об уменьшении доходов на 25-50% в сравнении с докарантинным периодом и уже освободили от 10 до 25% работников;
- потери доходов крупных предприятий составляют 10-25%, там прогнозируется сокращение штата на 25% до конца ограничительных мер;
- количество вакантных мест тоже падает. Количество компаний с активными вакансиями сократилось на 25%.
фото finance.ua
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