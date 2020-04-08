Британский врач для The Guardian: Медики слишком больны или напуганы, чтобы бороться с COVID-19

Врач отделения интенсивной терапии из Лондона описал, как выглядит передовая борьбы с коронавирусом.

Импровизированная "зона COVID-19 - это сюрреалистический мир, где пациенты лежат беззвучно, а истощенный медицинский персонал выполняет титаническую работу.

Об этом на страницах The Guardian пишет врач Шаан Сахта. На протяжении последнего месяца первая волна пациентов заполнила больницу в Лондоне, где он работает. 21 день назад его перевели из хирургии в отделение интенсивной терапии и провели обучение, как спасать пациентов при нынешних условиях.

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"Мы говорим о коронавирусе все время, но часто обобщенно. Мне трудно воспринимать это обобщение на передовой. Во время кризиса таких масштабов я хочу рассказать историю, которую я видел. Историю того, как пандемия разворачивается на уровне одного человека", - пишет Сахта.

Он добавляет, что расширенный отдел интенсивной терапии - это "сюрреалистический мир". Врач одевает много слоев душных средств индивидуальной защиты (PPE), чтобы войти в "зону COVID-19". Она герметично закрыта пластиком, который закрывается на "молнию". Таким образом помещение больницы отделены друг от друга.

"Я вхожу в палату, наполненную пациентами без сознания. Здесь нет разговоров, только звуковые сигналы мониторов поверх ритмичного шипения воздуха под давлением. Я трачу каждую 12-часовую смену, ухаживая за 2-3 пациентами. Это смиренная и часто механическая работа. Я подстраиваю их анестетики и проверяю мочу каждый час, чтобы сбалансировать их жидкости. Я подкладываю подушки под места давления, чтобы у них не появились долгосрочные повреждения после такого паралича. Я выкачиваю выделения из их дыхательных путей", - объясняет свою работу врач.

"Откладывая даже перерывы на туалет, я работаю изо всех сил для пациентов, которых никогда не видел с открытыми глазами, не говоря о том, чтобы они дышали самостоятельно. Это очень сложная среда для работы", - объясняет он.

Сахта пишет, что просматривает медицинские записи, чтобы найти хотя бы какие-то зацепки, которые бы рассказали о том, какими были его пациенты до того, как стали парализованными и их под обезболивающими подключили к системам искусственной вентиляции легких.

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"Социальная история: живет с женой и тремя детьми. Регулярно прогуливается, любит бегать. Никогда не курил. Наблюдения: Респираторный темп: 42-48-55-61-61-... Это нарастание цифр на диаграмме в цветах светофора говорит, что пациент задыхался. Это история, которая закончилась для него парализованным состоянием без сознания. А машина заменила его отказавшие органы под моим присмотром", - описывает врач.

Он добавляет, что, обеспечивая персональный уход каждому пациенту, трудно осознать, что есть еще сотни людей в таком же состоянии. Идет много разговоров о кривых заражения и пики, но это никак не касается реального опыта. Сахта замечает, что политики и журналисты "говорят с позиции богов" о пандемии. Они оценивают общую картинку, которую врачам в клиниках просто не видно.

"Там, где я, наиболее ограниченный ресурс - это не системы вентиляции легких, а элементарная рабочая сила. До 50% нашего обычного персонала не работают из-за болезни, самоизоляцию и страха", - пишет британский врач.

Тех, кто остался, он сравнивает с "супергероями", которые уже получили свою дозу "криптонита, но все равно пытаются поднять автомобиль, потому что больше ничего не остается".

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"Я вижу врача-аспиранта, залитого мочой ярко-оранжевого цвета от рифампицина. Она пыталась впервые самостоятельно заменить катетер, потому что больше не было никого, кто бы мог это сделать. 8 лет учебы не научили ее, что открыть мешок легко, но значительно труднее его закрыть. Все в больнице делают все, что в наших силах, чтобы этим пациентам стало лучше. Я вижу хирургов-консультантов, которые работают на базовых должностях врачей в отделении интенсивной терапии, пока стоматологи и физиотерапевты "перекатывают" пациентов, изменяя их положение, чтобы не было пролежней", - описывает ситуацию Сахта.

Он добавляет, что спасение пациентов в критическом состоянии - это обычно "переворачивание". Все, что врачи могут сделать для пациентов без сознания, подключенных к системе вентиляции легких - это перевернуть их на живот.