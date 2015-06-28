В Ереване силовики в полном обмундировании покинули свои позиции, их место заняла обычная полиция
21:48, 28 июня 2015Мир
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После предупреждений для митингующих в Ереване силовики в тяжелом обмундировании покинули проспект, где проходят акции протеста, их место заняла полиция.
REUTERS
Об этом в Twitter сообщил журналист Petr Shelomovskiy.
POLICE IS LEAVING
— Petr Shelomovskiy (@shelomovskiy) 28 июня 2015
Ранее очевидцы в соцсетях сообщали, что полиция настроена разогнать митингующих и дала участникам акции протеста час на то, чтобы покинуть центральные улицы. Протестующие уходить не планируют.
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Полиция стянула силы и выстроилась с одной стороны улицы, перекрыв митингующим возможность продвигаться дальше в правительственный квартал.
Напомним, ранее заместитель начальника полиции Еревана Валерий Осипян заявил, что сегодня после 23:00 (по армянскому времени) полиция «попытается восстановить общественный порядок» на проспекте Баграмяна.
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