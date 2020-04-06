В Румынии намерены продлить режим ЧП из-за коронавируса на месяц

Чрезвычайное положение в стране действует с 16 марта.

Румынское правительство намерено продлить чрезвычайное положение, действие которого заканчивается на следующей неделе, еще на 30 дней.

Об этом в понедельник заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, пишет "Европейская правда".

"Нам нужно это сделать еще раз. Это необходимость. Люди должны понимать, что без этой меры вирус невозможно остановить", - сказал Йоханнис.

Читайте такжеВ Румынии объявили "тотальный карантин"

По состоянию на понедельник Румыния зафиксировала 4057 подтвержденных случаев заражения и 157 случаев смерти.

Режим ЧП в стране был введен 16 марта. Сообщается, что правительство Румынии почти наверняка отложит июньские выборы в местные органы власти, поскольку вспышка коронавируса исключает создание условий для их проведения.

Читайте также: