В Румынии намерены продлить режим ЧП из-за коронавируса на месяц
16:44, 06 апреля 2020Мир
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Чрезвычайное положение в стране действует с 16 марта.
Клаус Йоханнис / REUTERS
Румынское правительство намерено продлить чрезвычайное положение, действие которого заканчивается на следующей неделе, еще на 30 дней.
Об этом в понедельник заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, пишет "Европейская правда".
"Нам нужно это сделать еще раз. Это необходимость. Люди должны понимать, что без этой меры вирус невозможно остановить", - сказал Йоханнис.
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По состоянию на понедельник Румыния зафиксировала 4057 подтвержденных случаев заражения и 157 случаев смерти.
Режим ЧП в стране был введен 16 марта. Сообщается, что правительство Румынии почти наверняка отложит июньские выборы в местные органы власти, поскольку вспышка коронавируса исключает создание условий для их проведения.
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