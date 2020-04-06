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В Румынии намерены продлить режим ЧП из-за коронавируса на месяц

16:44, 06 апреля 2020
Мир
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Клаус Йоханнис / REUTERS

Об этом в понедельник заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, пишет "Европейская правда".

"Нам нужно это сделать еще раз. Это необходимость. Люди должны понимать, что без этой меры вирус невозможно остановить", - сказал Йоханнис.

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По состоянию на понедельник Румыния зафиксировала 4057 подтвержденных случаев заражения и 157 случаев смерти.

Режим ЧП в стране был введен 16 марта. Сообщается, что правительство Румынии почти наверняка отложит июньские выборы в местные органы власти, поскольку вспышка коронавируса исключает создание условий для их проведения.

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