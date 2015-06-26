Спецслужбы США и Британии пытаются установить связь между терактами во Франции и Тунисе - СМИ

Спецслужбы США и Великобритании пытаются установить, связаны ли между собой теракты во Франции, Кувейте, Тунисе и Сомали. Об этом сообщило сегодня информационное агентство Bloomberg.

По сведениям его источников в разведывательных службах, пока никаких подтверждений наличия связи между терактами не найдено, передает ТАСС.

По мнению одного из сотрудников разведки США, имя которого не разглашается, "эти атаки могут свидетельствовать о том, что боевики "Исламского государства" успешно используют Интернет и другие средства связи, чтобы наносить удары по противникам, которые находятся вне удерживаемых ими территорий в Сирии и Ираке". Данный собеседник агентства также напомнил, что ранее на этой неделе боевики ИГ выступали с призывами совершать теракты в период священного для мусульман месяца рамадан.

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Как сообщалось ранее, в указанных четырех государствах были совершены теракты. Во французском городе Сен-Кантен-Фаллавье злоумышленник на машине протаранил ворота предприятия Air Products. После этого он подорвал часть складированных на территории баллонов с газом. Один человек погиб, двое ранены.

В Кувейте, по данным СМИ, в результате взрыва в шиитской мечети в районе Эс-Савабер в Эль-Кувейте во время пятничной молитвы погибли 25 человек. По свидетельству очевидца, теракт совершил смертник.

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В тунисском городе Сус в результате нападения на отели "Империал Мархаба" и "Совива" погибли 27 человек, 20 получили ранения. Как сообщило министерство внутренних дел страны, среди жертв теракта есть граждане других стран, в том числе Германии и Великобритании. Нападение было совершено неизвестными, которые открыли огонь из автоматического оружия по отдыхающим.

В сомалийской столице Могадишо, по данным полиции, трое военнослужащих погибли в результате взрыва заминированного автомобиля. Ответственность за этот теракт взяла на себя группировка "Аш-Шабаб".