Среди погибших при нападении на отель в Тунисе в основном граждане Британии и Германии (фото)

Об этом сообщает издание The Tunis Times со ссылкой на радио FM Mosaique, передает gazeta.ru. Издание отмечает, что пресс-секретарь главы МВД Мохаммед Эль Аруи отказался сообщать национальность жертв.

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Однако он уточнил, что количество жертв: 27 погибших и 20 раненых. Кроме того Мохаммед Эль Аруи уточнил, что полиция ищет еще одного нападавшего.

Отметим, что информация о нападении на отель в Сусе поступает противоречивая. Так РИА Новости со ссылкой на радиостанцию FM Mosaique сообщают, что полиции Туниса удалось арестовать второго нападавшего на отель. Кроме того, следователи опознали ликвидированного террориста. Это, по предварительным данным, гражданин Туниса из города Каафур из провинции Салаяна.