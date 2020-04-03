Во Франции 1335 новых умерших от коронавируса: подсчитали жертв в домах пожилых людей

Также в домах пожилых людей зафиксировано 14638 случаев заболевания коронавирусом.

Количество жертв коронавируса во Франции в течение последних суток возросло сразу на 1335 из-за включения в подсчете смертей пожилых людей в так называемых "домах отдыха".

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Об этом заявил глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон, сообщает "Европейская правда". Он заявил, что в течение последних 24 часов во Франции от коронавируса умер 471 человек. Однако добавил, что общее количество смертей стало на 884 случаи большей – из-за включения в статистику домов пожилых людей.

Таким образом общее количество жертв во Франции увеличилось до 5387. При этом количество жертв может быть больше, поскольку не все дома пожилых людей передали свои данные.

Также в домах пожилых людей зафиксировано 14638 случаев заболевания коронавирусом.

Саломон сообщил, что сейчас во Франции более 26 тыс. человек госпитализированы с симптомами коронавирусной болезни. Из них 6399 – в реанимации, это на 382 больше чем в предыдущий день и в данном случае наблюдается уменьшение темпов роста количества тяжелых пациентов.

С начала эпидемии выздоровели после коронавирусной болезни почти 12,5 тыс. человек.

В целом во Франции в домах престарелых находятся около миллиона человек.