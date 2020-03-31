Во Франции за сутки от коронавируса умерли почти 500 человек

Всего во Франции количество инфицированных коронавирусом составляет 52 тысячи 128 человек.

Во Франции за сутки в результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли почти 500 человек.

Читайте такжеВ Бельгии вот коронавируса умерла самая ммладшая пациентка в ЕвропеКак сообщает Reuters, во Франции третий день подряд увеличивается количество умерших. В частности, за последние сутки зафиксировано 499 смертей. Таким образом, во Франции в целом количество летальных случаев возросло на 17% - до 3 тысяч 523 человек.

Также за последние 24 часа количество инфицированных возросло на 17% - до 52 тысяч 128 человек. При этом 5 тысяч 565 человек находятся в тяжелом состоянии. За последние сутки количество таких людей возросло на 9%.