В Гренландии ввели "сухой закон" из-за опасений перед коронавирусом

Власти опасаются, что распитие спиртного в период самоизоляции из-за эпидемии коронавируса приведет к вспышке домашнего насилия, изнасилований и пьяных убийств.

Правительство Гренландии ввело запрет на продажу алкоголя в столице страны Нууке. "Сухой закон" продлится до 15 апреля.

Об этом сообщает местное издание Local.

Власти опасаются, что распитие спиртного в период самоизоляции из-за эпидемии коронавируса приведет к вспышке домашнего насилия, изнасилований и пьяных убийств.

"В основе моего решения лежит желание защитить детей, у них должен быть безопасный дом", - заявил в субботу глава правительства Ким Килсен.

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После того, как 23 марта в Гренландии на карантин закрылись школы, в стране отмечается резкий рост домашнего насилия.

Из-за эпидемии коронавируса в Гренландии запрещено собираться компаниями больше 10 человек, островное государство закрыло свои воздушные границы.

По официальным данным, почти каждый третий житель датского острова в детстве подвергся сексуальному насилию. Эксперты связывают это со злоупотреблением алкоголя.

Население Гренландии не превышает 60 тысяч человек. 90% населения составляют гренландские эскимосы.