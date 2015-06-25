НАТО анонсировало создание для Украины трастового фонда по разминированию взрывных устройств

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг сообщил в Брюсселе на пресс-конференции после завершения заседания Комиссии Украина-НАТО.

"Мы согласились, в принципе, основать новый трастовый фонд по разминированию взрывных устройств", - сказал он.

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По словам Столтенберга, работа идет над деталями, но "этот новый фонд будет направлен на разминирование, а также на борьбу с самодельными взрывными устройствами". "Это важно для того, чтобы сохранить жизнь", - подчеркнул он.

Кроме того, Столтенберг сообщил, что НАТО уже "дает Украине практическую поддержку". "Недавно мы начали проект по безопасности коммуникаций и безопасности регионального воздушного пространства. Это ключевые сферы. Когда речь идет об этих программах, то мы делаем это, как составляющую трастового фонда, связанного с командованием и контролем", - отметил генсек Альянса.

Кроме того, сообщил он, продолжается сотрудничество с правительством Украины в сфере планирования в чрезвычайных ситуациях, и уже этой осенью пройдут учения.

"Мы также выполняем амбициозную повестку дня, о которой мы договорились в прошлом году", - добавил Столтенберг.