Столтенберг: НАТО усилит обороноспособность из-за агрессии России

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе перед началом заседания министров обороны стран-членов НАТО, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

Читайте такжеГенсек НАТО: среди союзников нет разногласий по обязательству о защите друг друга

"Сегодня мы примем решение усилить нашу коллективную обороноспособность. Мы должны это сделать в связи с новой средой безопасности. Я ожидаю, что мы увеличим возможности сил реагирования НАТО, включая воздушный, морской компонент и компонент специальных сил. Мы ожидаем, что эти силы будут насчитывать до 40 тыс. человек. Это значительное увеличение. Мы также улучшим наше планирование наперед и ускорим политическое и военное принятие решений", - подчеркнул он.

По словам Йенса Столтенберга, это позволит НАТО в случае кризиса развернуть силы "так быстро, как нам это понадобится".

Кроме того, союзники намерены пересмотреть цифры оборонного инвестирования. "В этом году пять союзников намерены израсходовать 2% ВВП или даже больше, на оборону. Мы должны делать больше, чтобы увеличить инвестиции в наши оборонительные способности. Мы не позволим втянуть себя в гонку вооружения, но должны держать наши страны в безопасности", - подчеркнул он.

Йенс Столтенберг также сообщил, что в четверг состоится заседание Комиссии Украина-НАТО. "Завтра мы встретимся с министром обороны Украины, чтобы обсудить вызовы, перед которыми стоит страна, а также поддержку, которую мы предоставляем Украине", - отметил генсек.