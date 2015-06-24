Королева может временно покинуть Букингемский дворец

Не исключено, что Елизавете II придется временно покинуть свою королевскую резиденцию в центре Лондона. Букингемский дворец остро нуждается в ремонте, стоимость которого может составить 150 млн фунтов (около 236 млн долларов), сообщает Русская служба Би-би-си.

Некоторые залы Букингемского дворца не трогали с 1952 года, электропроводка, канализация и водопровод пришли в ужасающее состояние и срочно нуждаются в замене.

При этом Собственность Короны (Crown Estate) – компания, которая управляет дворцом от имени королевы, получила в этом году рекордные прибыли в размере 285 млн фунтов (почти 450 млн долларов), а выплаты самой королеве, которые осуществляются за счет налогоплательщика, в будущем году, как ожидается, вырастут на 2 млн фунтов (3 млн долларов).

По словам источников, близких к королевскому двору, объем предполагаемых работ так велик, что "в качестве варианта рассматривается возможность полного выселения из дворца, а предварительная смета работ составляет 150 млн фунтов".

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Огромные расходы на ремонт, которые планируется покрыть за счет налогоплательщиков, уже вызвали бурное недовольство противников монархии.

"Пора отменить и переписать всю старую систему субсидирования монархии, - считает представитель инициативной группы "Республика" Грэм Смит. – Монархию нужно поставить на нормальную бюджетную основу, забрать у нее право на поддержание дворца и передать его в руки тем людям, которые прекрасно справляются с содержанием Тауэра".